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Жена Владимира Зеленского заразилась коронавирусом

COVID-19 заболела супруга президента Украины Елена Зеленская. Об этом сообщил офис президента Украины. Отмечается, что Елена Зеленская почувствовала себя плохо несколько дней назад, а после сдачи тестов коронавирус у первой леди подтвердился. «Сейчас она изолирована от всех и находится на амбулаторном лечении», - сообщила пресс-служба президента Украины.

Они также отметили, что результаты тестов на коронавирус у Зеленского и их детей отрицательные.

Как пишет «Стархит», Владимир и Елена познакомились еще в школе - они учились в параллельных классах. После окончания влюбленные не расстались, хотя и пошли в разные вузы - будущий президент Украины на юридический, а первая леди получила диплом архитектора.

Параллельно они стали выступать за команду КВН «95-й квартал» - позднее Зеленский считался одним из главных действующих лиц в проекте, а супруга помогала ему писать шутки и стала постоянным автором.

В прошлом году, после избрания Владимира на пост президента Украины, Зеленская удалила социальные сети и теперь старается меньше появляться в медийном пространстве. Она занимается домом и семьей, а также сопровождает мужа на официальных мероприятиях.