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Климатологов насторожили природные катаклизмы лета 2020 года в российских регионах

На прошлой неделе Россию как будто захватила «погодная лихорадка» - на севере и юге, западе и востоке. Природу словно лихорадит. Знойная жара в Оренбуржье, Башкирии, Татарстане, Челябинской области привела к тому, что начал плавиться асфальт. Власти были вынуждены устанавливать специальный график для большегрузов. В Краснодарском крае люди в панике спасались от смерча. В Подмосковье жители тоже удивленно наблюдали за формирующимся смерчем, а потом столкнулись с настоящим разгулом стихии.

Сегодня пришли новые сообщения — на этот раз из Петербурга. Там бед натворил «Эдуард» — такое название дали шторму с Атлантики. Повалены деревья и рекламные щиты, два человека пострадали. В других регионах людям приходилось спасаться от смерчей, наводнений, ураганов. Уплывали дома, тонули машины, из-за молний — десятки пожаров.

Климатологи опасаются, что это начало своеобразного процесса, сообщает Первый канал.

Так, в Сочи ураган был такой силы, что не выдержали канаты пришвартованного круизного лайнера. Туристы в Анапе огорченно разводили руками у пересохшего Кипарисового озера, местной достопримечательности. Жители Геленджика показывали бесчисленные припасенные пластиковые бутылки с водой, пустые краны, из которых доносился только хрип.

И внезапно на Геленджик и еще несколько городов края обрушился мощный ливень. Туристов, которые только покинули полностью затопленную набережную в поисках укрытия, стихия застала на улицах, мощным потоком сталкивала прохожих с ног.

В Красноярске после ливня, похожего на тропический, плыли машины. Плыли и глохли, создавая заторы. Оставались дома в это же время в Туле, Саратове, Архангельской области, где бушевал ураган — валил деревья и срывал крыши. А в Костроме жители видели одновременно и радугу, и молнию. Эти природные катаклизмы, охватившие российские регионы, климатологов насторожили.

«Глобальное потепление климата приведет в наших широтах к тому, что осадкообразующие системы будут формироваться в виде ливней и сопровождаться шквалами. Так что может быть, скажу осторожно, это некоторый уже такой один из признаков, из звоночков на эту тему», — прокомментировал заведующий кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов.