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Политолог оценил проведение референдума по конституции Белоруссии

Проведение голосования по поправкам в конституцию Белоруссии в течение ближайших месяцев может привести к массовому бойкоту референдума, считает политолог Евгений Прейгерман.

Он отметил, что сейчас страна находится на пике политического кризиса. «Если власти смогут донести до населения, до оппозиции и митингующих, что это (новая редакция конституции — ред.) наиболее приемлемый способ внести изменения в политическую жизнь страны, то они смогут избежать лобового столкновения с оппозицией, споры могут перетечь в плоскость парламента», — цитирует Прейгермана газета «Известия».

Также эксперт добавил, что голосование необходимо властям страны для того, чтобы избежать повторных выборов президента, так как если провести их прямо сейчас, то это приведет к еще большему расколу общества.