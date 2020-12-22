В России и мире

В Instagram появится блог Александра Невского

Команда АНО «Группа разработки анимационных и мультимедийных материалов и арт-проектов» создаст Instagram-аккаунт Александра Невского, где будут размещаться иллюстрированные статьи на историческую тему патриотического характера, а также минутные анимационные документальные ролики. Проект «Блог Александра Невского» выиграл президентский грант в первом конкурсе 2021 года и получит от государства 495,7 тысяч руб., а общая сумма расходов составит 891,7 тысячи руб., пишет Adindex.

Планируемый̆ минимальный̆ охват блога - 5 тысяч пользователей̆, целевая группа - школьники 13-18 лет и студенты. Выделенные средства пойдут, в частности, на продвижение блога при помощи интернет-рекламы.

Запуск проекта приурочен к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Его итогами станут формирование представления об истории России как о важной и «модной» сфере интересов современного человека, а также повышение престижа российского государства в глазах представителей ЦА.

Создатели проекта уточняют, что обеспокоены существованием сообществ, посвященных «альтернативной истории». Подобные YouTube-каналы и группы, по их словам, «негативно сказываются на имидже государства, способствуя росту оппозиционных настроений». «Между тем «социальные сети, и прежде всего Instagram, - это мощнейшее оружие для формирования общественного мнения и влияния на массы», - говорится в описании проекта.

«Блог Александра Невского» призван сформировать у молодежи «верную систему социальных координат», привить им традиционные моральные ценности путем распространения проверенных исторических фактов.