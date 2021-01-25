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Вячеслав Володин: нужно верить президенту, а не фейкам

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин призвал россиян доверять президенту России Владимиру Путину, а не фейковым роликам в интернете о якобы принадлежащем ему дворце в Геленджике. Об этом журналистам заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Государственной Думы РФ.

По словам председателя Госдумы, нападки на Владимира Путина имеют целью разрушение страны. Вячеслав Володин уверен, что на ситуацию с Алексеем Навальным и его «расследованием» надо смотреть именно с этой точки зрения.

«Я давно говорю, президент – это институт, и его пытаются дискредитировать. Если удастся разрушить институт президентства, его ничем не заменишь. Дальше пойдет разрушение страны. Это понимают и оппозиционные партии, представленные в Государственной Думе», - заявил председатель Госдумы.

«Я, поверьте, был везде, где глава государства работает и исполняет свои обязанности. Но я ни разу не видел, чтобы президент посещал это место», - сказал журналистам Вячеслав Володин, отметив, что президент работает практически круглосуточно. Именно благодаря его усилиям были обеспечены обороноспособность страны, сильная позиция России на международной арене, а также эффективность работы госорганов в период пандемии.