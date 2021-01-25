Правительство предлагает создать банк данных экстремистских материалов

Новая государственная информационная система — специализированный банк данных экстремистских материалов — может появиться в России. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму, документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
Изменения затронут Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности». В пояснительной записке отмечается, что сегодня Минюст по решению суда в течение 30 дней должен внести сведения об экстремистских материалах в соответствующий федеральный список.
«Создание банка данных имеет целью обеспечение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проводимых в рамках противодействия экстремистской деятельности, и организацию профилактических мероприятий, направленных на ее предупреждение», — приводит выдержку из документа РИА Новости.
Оператором системы предлагается сделать Минюст.
Авторы предполагают, что в случае принятия закона он должен будет вступить в силу через год после официального опубликования.