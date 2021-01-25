В России и мире

ЮНЕСКО прогнозирует глобальный дефицит воды к 2030 году

Глобальный дефицит водных ресурсов в мире ожидается менее чем через десятилетие. Об этом говорится в докладе ЮНЕСКО.

Уже к 2030 году человечество столкнется с глобальным дефицитом воды в размере 40%. В организации отметили, что другие проблемы глобального характера только усугубят ситуацию, пишет РИА Новости.

Мировой кризис, вызванный пандемией коронавируса, сделал более очевидной проблему обеспечения населения водой. Отмечается, что на сегодняшний день более 2 млрд человек не имеют прямого доступа к ней.

В ЮНЕСКО считают, что в современном мире прилагается недостаточно усилий для сохранения водных ресурсов. В организации призывает разработать модель, в которой учитывались бы не только рыночная стоимость, но и потенциальные выгоды от распространения водных ресурсов.