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Белоруссию не допустили до участия в Евровидении

Белоруссию не допустили до участия в Евровидении-2021, так как новая песня, представленная страной, также нарушает правила конкурса, сообщает Европейский вещательный союз.

В марте организаторы предложили Белоруссии заменить песню «Я научу тебя» группы «Галасы 3Места», усмотрев в ней политический подтекст. Ролик с композицией удалили с YouTube-канала Евровидения, отмечает РИА Новости.

В пятницу в белорусском госмедиахолдинге «Белтелерадиокомпания», организующем национальный отбор на конкурс, заявили, что новую песню уже выбрали.

«Поскольку Белтелерадиокомпания не смогла представить заявку, допущенную к участию, в течение продленного срока, к сожалению, Белоруссия не будет принимать участие в 65-м конкурсе Евровидение в мае», — говорится в заявлении организации. В ЕВС тщательно изучили новую заявку от Белоруссии и пришли к выводу, что «она также нарушает правила, которые гарантируют, что конкурс не используется в чьих-то интересах и не дискредитируется».

Лидер «Галасы ЗМеста» Дмитрий Бутаков заявил, что отстранение от Евровидения не стало для него сюрпризом.

Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт считает решение Европейского вещательного союза политически мотивированным. По его словам, из письма организаторов конкурса непонятно, в чем суть их претензий.

«Прислали нам письмо, из которого ничего не понятно, кроме того, что нарушены какие-то пункты. Какие именно слова песни их нарушили — неведомо. Суть претензий ЕВС объяснить не может», — сказал Эйсмонт.

Напомним, Евровидение-2021 пройдет 18-22 мая в Роттердаме, в нем примут участие исполнители из 41 страны. Как сообщили организаторы, конкурс состоится в офлайн-формате, но составы делегаций и количество журналистов сократят. Будет ли на выступлениях присутствовать публика, пока неизвестно. Россию представит певица Manizha с песней «Russian woman».