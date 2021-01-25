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ЕГЭ в 2021 году пройдет по единому расписанию по всей стране

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в текущем году планируют провести по единому расписанию по всей России, исключений для регионов, где наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом, не будет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

«‎Перенос сроков ЕГЭ для Москвы не обсуждается. ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всей страны. Экзамены будут организованы с учетом всех необходимых мер эпидемиологической безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором», - сообщили в пресс-службе.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что перенос сроков сдачи ЕГЭ из-за коронавируса на более поздние даты в 2021 году пока не обсуждался.

Основной период ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. Государственные выпускные экзамены участники будут сдавать в основные сроки - с 25 мая по 16 июня и в дополнительные - 13-17 июля и 3-15 сентября. ЕГЭ в этом году сдают выпускники, которые намерены поступать в вузы.