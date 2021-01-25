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Более 8 млн россиян привились от коронавируса

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России вакцинировано от коронавируса «‎значительно больше» 8 миллионов россиян, сообщает РИА Новости.

«‎Здесь уже была показана цифра - более 8 миллионов, но фильм готовился, наверное, задолго до коллегии, сейчас уже количество существенно больше», - сказала она на коллегии Минздрава РФ.

Напомним, в Псковской области на данный момент полностью привились от коронавируса 23 тысячи человек.

«Уже 36,5 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса, из них 23 тысячи полностью завершили вакцинацию», - написал глава региона Михаил Ведерников на своей странице в «Инстаграм».