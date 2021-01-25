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С персонажами «Маугли» сравнил Путин недругов России

С персонажами сказки «Маугли» Редьярда Киплинга сравнил недругов России президент РФ Владимир Путин, комментируя в ходе послания Федеральному Собранию характер отношений на международной арене.

По его словам, не прекращаются недружественные акции в отношении России. «Некоторые страны завели обычай по любому поводу, а чаще без повода, цеплять Россию. Новый вид спорта какой-то — кто громче что-то скажет», - констатировал глава российского государства.

«Мы же ведем себя в высшей степени сдержанно, можно сказать, скромно, а часто вообще не отвечаем на откровенное хамство и недружественные акции. Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международных отношений. А РФ цепляют то тут, то там, - добавил Путин и сравнил ситуацию на международной арене с сюжетом, который разворачивается в известной сказке Киплинга «Маугли». - Вокруг Шерхана крутятся всякие мелкие табаки — все, как у Киплинга. Подвывают, чтобы задобрить своего суверена».

Также Владимир Путин дал сигнал Западу: «Мы не хотим сжигать мосты, но, если кто-то воспринимает наши намерения как безразличие и слабость и сам намерен сжечь эти мосты, то он должен знать, что ответ России будет ассиметричным, быстрым и жестким. А организаторы любых провокаций, угрожающих интересам безопасности РФ, пожалеют об этом так, как давно ни о чем не жалели».

«При этом у нас хватит терпения, ответственности и профессионализма, уверенности в себе и своей правоте, здравого смысла при принятии любого решения, но, надеюсь, никому не придет в голову перейти в отношении РФ красную черту. А где она будет проходить, мы в каждом случае будем определять сами», - заявил Владимир Путин.