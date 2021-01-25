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В России и мире

Экономист сравнил кризис после пандемии с кризисом 2008 года

10.05.2021 22:09|ПсковКомментариев: 0

Экономический спад, связанный с пандемией коронавируса, будет не таким серьезным, как мировой кризис 2008 года, однако странам все же придется довольно долго от него восстанавливаться. Об этом в беседе с изданием Le Monde заявил главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн, передает ТАСС.

«По сравнению с десятилетием после финансового кризиса 2008 года пандемия станет событием двух-трех лет. Спад будет краткосрочнее, а шрамы — менее глубокими», — оценил он, добавив, что финансовое бремя госдолга при этом будет очень слабым.

По словам эксперта, беспокойство скорее вызывают долгосрочные эффекты, оказанные на некоторые сферы, в частности, медицину, образование, путешествия. Лейн отметил, что пандемия гораздо больше повлияла на обслуживающий персонал офисов и туристические компании, чем, например, на IT-специалистов, которые могут продолжать работать и удаленно.

Европейская экономика, как считает специалист, выйдет в фазу роста к маю-июню текущего года. Однако даже при этом условии ВВП еврозоны приблизится к показателям 2019 года лишь к весне 2022. На рынке труда показателей двухлетней давности придется ждать до 2023 года, уверен Лейн.

Как отмечает «Лента.ру», ранее эксперты Высшей школы экономики заявили, что прогнозы о том, что в 2021 году мировая экономика выйдет из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, не оправдываются. По их данным, пока не устранены факторы, которые отрицательно влияли на мировую экономику в 2020 году.

Источник: Псковская Лента Новостей
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