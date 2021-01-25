Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Модно и практично
«Зенча» идем на завод
Ужин на свежем воздухе
Факторинг: отсрочка платежа отменяется
Планово и без рисков
БОПЭТ цифры и факты
Профсоюзный акцент
Компьютерная академия «ШАГ» - возможности для будущего
президент наградил руководителя «Псковстройпроекта»
Сохраним планету вместе
чем занять ребенка летом
конкурс - застройка Четырех углов
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё В России и мире 25.01.2021 11:051 Российские ученые впервые сфотографировали британский штамм коронавируса 27.06.2021 12:450 Один из самых опасных вирусов обнаружили в Индии 27.06.2021 11:410 Порядок получения пенсий и соцвыплат изменится в России с 1 июля 26.06.2021 21:450 Под Петербургом прошли заплывы на надувных женщинах 26.06.2021 16:124 В ВОЗ заявили о безопасности вакцинации при любом уровне антител 26.06.2021 08:550 МВД решило обязать мигрантов подписывать «соглашение о лояльности»
 
 
 
Самое популярное 24.06.2021 11:3111 Роспотребнадзор уточнил, при каких условиях в Псковской области введут локдаун 25.06.2021 10:293 Тонувший в реке Великой в Пскове ребенок скончался в реанимации 25.06.2021 12:4611 Новый ресторан открылся в Пскове 24.06.2021 02:333 Двухэтажный дом сгорел в Борисовичах. ВИДЕО 24.06.2021 16:290 В Гидрометцентре рассказали, когда в Псковской области закончится 30-градусная жара
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Один из самых опасных вирусов обнаружили в Индии

27.06.2021 12:45|ПсковКомментариев: 0

Ученые из Национального института вирусологии Индии впервые выявили вирус Нипах у летучих мышей в штате Махараштра. Об этом сообщается в препринте статьи, опубликованной в «Журнале инфекций и общественного здравоохранения».

Всемирная организация здравоохранения называет этот вирус одним из самых опасных в мире. Он передается людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. При этом в настоящее время нет ни лекарства, ни вакцины от вируса, уровень летальности достигает от 40 до 75%.

Ученые отметили, что с марта 2020 года исследовали образцы 80 мышей видов Rousettus leschenaultii и Pipistrellus Pipistrellus, живущих в пещере Махабалешвара, и обнаружили у них РНК и антитела к вирусу Нипах.

«Повторяющиеся вспышки, высокий уровень смертности, передача от человека к человеку и отсутствие эффективных вакцин/противовирусных препаратов вызывают в Индии серьезную озабоченность, поскольку места скопления летучих мышей очень распространены в районах, где проживает много людей», — отмечается в статье ученых.

Исследователи заявили, что это открытие требует дальнейшего изучения, поскольку из текущего обзора нельзя сделать никаких выводов, учитывая небольшую выборку летучих мышей.

Теги: #вирус #Индия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы отстранение граждан от работы при отказе вакцинироваться от коронавируса?
В опросе приняло участие 1198 человек
27.06.2021, 12:450 Один из самых опасных вирусов обнаружили в Индии 27.06.2021, 12:240 Александр Козловский: Молодежь Псковщины – это талантливые и думающие юноши и девушки 27.06.2021, 12:000 Семейный челлендж «Вспоминаем летом ПДД!» проходит в Псковской области 27.06.2021, 11:410 Порядок получения пенсий и соцвыплат изменится в России с 1 июля
27.06.2021, 11:240 Названы рекомендации по применению «Спутника V» при беременности 27.06.2021, 11:000 Великолучанка перевела мошеннику 100 тысяч рублей 27.06.2021, 10:441 Почти 60 тысяч деревьев высадили в Псковской области 27.06.2021, 10:270 Останки найденных в Невельском районе пяти красноармейцев захоронят в Пермском крае
27.06.2021, 10:000 Участник классического состава группы «Аквариум» Всеволод Гаккель выступит в Пскове 27.06.2021, 09:370 Псковская теннисистка Александра Васильева выступит на Паралимпийских играх в Токио 27.06.2021, 09:157 Еще 113 жителей Псковской области заразились коронавирусом 27.06.2021, 09:001 Александр Котов молодежи: Своими мыслями, делами и поступками вы определяете будущее России
26.06.2021, 22:460 18 объектов движимого и недвижимого имущества должников попало под арест 26.06.2021, 21:450 Под Петербургом прошли заплывы на надувных женщинах 26.06.2021, 21:1610 Владимир Папорт: Нужно объяснить ребенку, что зеленый сигнал светофора не гарантирует безопасности 26.06.2021, 20:500 Опубликовано видео с внепланового субботника в Великих Луках
26.06.2021, 20:452 Пьяный водитель «Ауди» травмировал водителя «шестерки» в Псковском районе 26.06.2021, 20:290 Шахматный турнир «полуночников» прошел во Власьевской башне в Пскове 26.06.2021, 20:191 Пьяная петербурженка на автомобиле съехала на кювет под Гдовом 26.06.2021, 20:157 Список кандидатов в Псковское областное Собрание от «Родина» возглавит ветеран ФСБ
26.06.2021, 20:100 Коматозники в ожидании лифта 26.06.2021, 19:510 Кондуктор городского автобуса пострадала из-за водителя «Киа» в Пскове 26.06.2021, 19:441 Михаил Лебедик выдвинут в Госдуму по псковскому одномандатном округу от «Родины» 26.06.2021, 19:231 Александр Козловский: Важно, чтобы к устранению последствий урагана подключились все
26.06.2021, 19:120 Первым выпускникам Псковского кадетского корпуса вручили аттестаты 26.06.2021, 18:428 Олег Брячак выдвинут от «Справедливой России» на выборы в Госдуму в псковском одномандатном округе 26.06.2021, 18:270 Псковские полицейские обеспечили бесперебойную работу важных социальных объектов на юге области 26.06.2021, 18:072 29 июня Псковский городской суд приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении Николая Киянца
26.06.2021, 17:530 «Рено» сгорел в Пушкиногорском районе 26.06.2021, 17:200 В Псковской области остаются отключенными от электроэнергии около 900 населенных пунктов 26.06.2021, 16:530 Всю ночь устраняли завалы деревьев на дорогах в 10 районах Псковской области 26.06.2021, 16:260 В ближайшие 3 часа по Псковской области ожидаются грозы с усилением ветра
26.06.2021, 16:124 В ВОЗ заявили о безопасности вакцинации при любом уровне антител 26.06.2021, 15:410 Тело утонувшего 6 дней назад в Новоржевском районе мужчины не найдено 26.06.2021, 15:113 Утвержден список кандидатов от КПРФ на выборы в Псковское областное Собрание депутатов 26.06.2021, 14:520 Полиция просит опознать подозреваемую в хищении в Великих Луках
26.06.2021, 14:360 Псковский ансамбль «Сказ» отправился в Дагестан на фестиваль «Горцы» 26.06.2021, 14:260 Губернатор встретился с победителями грантового конкурса «Территория Смыслов» 26.06.2021, 14:080 27 июня в Псковской области ожидаются грозы 26.06.2021, 13:510 Стали известны подробности о гибели водителя в столкновении двух «семерок» на трассе Псков - Гдов
26.06.2021, 13:290 Мужчина утонул в Дновском районе 26.06.2021, 13:200 Традиционная регата по академической гребле проходит в Пскове 26.06.2021, 12:483 Определен поставщик услуги по капитальному ремонту второй части улицы Фабрициуса в Пскове 26.06.2021, 12:231 Депутат Александр Козловский принимает участие в субботнике по ликвидации последствий урагана в Великих Луках
26.06.2021, 12:130 «Заправочный» хулиган задержан в Великих Луках 26.06.2021, 11:540 Дожди и грозы ожидаются в Пскове и Великих Луках сегодня 26.06.2021, 11:322 3 человека умерли за сутки в Псковской области от коронавируса 26.06.2021, 11:312 Энергетики восстановили электроснабжение 2256 населенных пунктов Псковской области
26.06.2021, 11:070 В Великих Луках устраняют последствия урагана. ФОТО 26.06.2021, 10:530 Псковские десантники на учениях преодолели водную преграду. ФОТО 26.06.2021, 10:272 Антон Минаков будет баллотироваться по одномандатному избирательному округу в Госдуму РФ 26.06.2021, 10:150 В пяти районах Псковской области продолжается ликвидация последствий урагана
26.06.2021, 09:580 Пьяный водитель повторно встретился полицейским в Усвятах 26.06.2021, 09:380 Пскович на «Ауди» столкнул с дороги «Фольксваген» под Великими Луками 26.06.2021, 09:157 Котлован на улице Народной в Пскове будет ликвидирован 26.06.2021, 08:550 МВД решило обязать мигрантов подписывать «соглашение о лояльности»
26.06.2021, 08:150 Штраф назначили директору компании за ненадлежащее содержание домов в Гдове 26.06.2021, 01:047 Михаил Ведерников назвал количество пострадавших от стихии в Псковской области 26.06.2021, 00:533 Певица Татьяна Буланова примет участие в выборах в Госдуму 26.06.2021, 00:312 В США убившему афроамериканца экс-полицейскому дали 22,5 года тюрьмы
25.06.2021, 23:572 Александр Козловский о съезде «Единой России», предвыборной программе и встрече с президентом 25.06.2021, 23:460 Дерево упало на людей в Великих Луках 25.06.2021, 23:380 Вопрос строительства пандусов на мосту у плотины в Великих Луках решат в ходе реконструкции набережной 25.06.2021, 23:200 Муниципальные предприятия Пскова активно подключились к вакцинации от COVID-19
25.06.2021, 23:163 «Акценты» Донецкого: Партийный старт, страсти по вакцинации и «Большие гастроли» 25.06.2021, 23:000 Еще 10 тротуаров отремонтируют в Великих Луках в этом году 25.06.2021, 22:430 Псковские спортсмены стали призерами чемпионата России по легкой атлетике 25.06.2021, 22:341 Николай Козловский рекомендовал великолучанам пройти вакцинацию от COVID-19
25.06.2021, 22:151 Выставка «Средневековый Псков» открылась в Доме ремесел 25.06.2021, 22:000 Молодежи предлагают добавить свои идеи в национальные проекты 25.06.2021, 21:422 В «Экопроме» рассказали о современных методах переработки вторсырья 25.06.2021, 21:256 Более 700 населенных пунктов в Псковской области остаются без электроснабжения из-за урагана
25.06.2021, 21:202 Обвинение завершило оглашать в суде материалы по делу Михаила Гавунаса 25.06.2021, 21:000 Федеральная трасса Великие Луки – Невель заблокирована на протяжении 15 км 25.06.2021, 20:521 Михаил Ведерников — молодежным активистам: Мы вместе — одна большая региональная команда 25.06.2021, 20:200 Крыша здания рухнула на автомобили в Великих Луках
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.