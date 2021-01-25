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Один из самых опасных вирусов обнаружили в Индии

Ученые из Национального института вирусологии Индии впервые выявили вирус Нипах у летучих мышей в штате Махараштра. Об этом сообщается в препринте статьи, опубликованной в «Журнале инфекций и общественного здравоохранения».

Всемирная организация здравоохранения называет этот вирус одним из самых опасных в мире. Он передается людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. При этом в настоящее время нет ни лекарства, ни вакцины от вируса, уровень летальности достигает от 40 до 75%.

Ученые отметили, что с марта 2020 года исследовали образцы 80 мышей видов Rousettus leschenaultii и Pipistrellus Pipistrellus, живущих в пещере Махабалешвара, и обнаружили у них РНК и антитела к вирусу Нипах.

«Повторяющиеся вспышки, высокий уровень смертности, передача от человека к человеку и отсутствие эффективных вакцин/противовирусных препаратов вызывают в Индии серьезную озабоченность, поскольку места скопления летучих мышей очень распространены в районах, где проживает много людей», — отмечается в статье ученых.

Исследователи заявили, что это открытие требует дальнейшего изучения, поскольку из текущего обзора нельзя сделать никаких выводов, учитывая небольшую выборку летучих мышей.