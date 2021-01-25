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Подземную тюрьму с крематорием обнаружили в Ленобласти

Частную тюрьму в подземном бункере обнаружили во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает 47news.

На территории тюрьмы располагается замаскированная подземная печь размером с человеческое тело. Подземный бункер в заброшенном коттеджном поселке копирует помещения типичного следственного изолятора.

Фото здесь и далее: 47news.

Внутри этой тюрьмы - камеры, которые закрываются на точные копии замков из «Крестов», отметили журналисты. Здесь же располагаются пункт охраны, парковка и опускающаяся на гидравлике бетонная плита.

Каземат тщательно замаскировали под скромный дачный дом, скрытый от глаз высоким забором, пишет источник. На участке также располагалась баня. Под ней был лаз, ведущий к печи.

По предварительным данным, владельцем подземной тюрьмы был сотрудник ФСИН и другое частное лицо, уточняет 47news.