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Привилегии для вакцинированных от COVID-19 собираются ввести в Эстонии

Правительство Эстонии не планирует введение локдауна для снижения риска заражения коронавирусом, предлагает рассмотреть возможность привилегий для вакцинированного населения. Об этом заявила премьер-министр Кая Каллас 22 июля.

«Так как каждый в Эстонии имеет возможность вакцинироваться, то мы не будем закрывать общество для всех до тех пор, пока вакцина справляется и с новыми штаммами коронавируса. Вместо этого вакцинированные люди получат больше возможностей и свобод», - цитирует ее «Интерфакс».

Кая Каллас отметила, что сегодня правительство обсудит возможности исключений для вакцинированных участников августовских культурных и развлекательных мероприятий. По словам премьер-министра, подобное нововведение является «неизбежным для того, чтобы общество оставалось максимально открытым, а экономика функционировала».

«Вакцинированные люди являются гарантом открытой Эстонии», - подчеркнула Кая Каллас. Она добавила, что если отправиться на прививку сразу, то к осени можно будет обрести иммунитет.