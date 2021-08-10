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8-летняя девочка сдала ЕГЭ, но не смогла поступить в МГУ

Девочка, сдавшая в 8 лет ЕГЭ, не поступила в институт. Как сообщает «Московский комсомолец», восьмилетняя москвичка Алиса Теплякова, ставшая знаменитой после того, как сдала в столь юном возрасте единый государственный экзамен, не смогла поступить в институт.

Ранее ректор МГУ, академик Виктор Садовничий сообщал, что Алиса сдала вступительные испытания на бюджетное место на психологическом факультете.

Сегодня на сайте приемной комиссии МГУ были опубликованы приказы о зачислении. В приказе о зачислении на факультет психологии имя Алисы Тепляковой отсутствует.

Алиса с успехом сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. После этого она заявила, что намерена поступить на факультет психологии МГУ. В вузе отметили, что готовы принять такую студентку, если она справится со вступительными испытаниями.