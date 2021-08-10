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Неизвестный открыл стрельбу в университете в Перми

Неизвестный устроил стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного университета (ПГНИУ), по предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В понедельник неизвестный вошел в здание университета и открыл огонь из огнестрельного оружия. Часть студентов закрылась от нападавшего в аудиториях вуза. Некоторые учащиеся выпрыгнули из окна. На место следуют правоохранители», - сказал источник. По его словам, по предварительным данным, есть пострадавшие.

В пресс-службе вуза сообщают о четырех пострадавших. Так также добавили, что неизвестный, устроивший стрельбу, вооружен травматическим оружием.

«Около 11:00 (09:00 мск) неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице», - говорится в сообщении.

Официальная группа Пермского госуниверситета в «ВКонтакте» разместила призыв к студентам закрыться изнутри в аудиториях и оставаться на местах.

«Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте», - сказано в сообщении.