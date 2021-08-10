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Россиян предупредили о росте цен на бензин в октябре

28.09.2021 19:42|ПсковКомментариев: 3

Рост цен на бензин в октябре спрогнозировал Топливный союз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу аналитического центра Независимого топливного союза (НТС, объединяет владельцев независимых АЗС) Григория Баженова.

«Мой прогноз заключается в том, что за сентябрь-октябрь где-то на 25-30 копеек будет рост», - ответил глава центра.

Он пояснил, что причиной сохраняющегося роста является убыточность работы розницы, так как оптовые цены сейчас примерно равны розничным, что вызвано увеличением экспортных нетбэков.

«Нетбэки - это специальные индексы, которые показывают сколько должен стоить товар, чтобы производителю было безразлично куда поставлять - на внутренний рынок или на экспорт. Чем выше нетбэк, тем сильнее растут внутренние оптовые цены. На рост нетбэков влияют цены на нефтепродукты на мировых рынках, курс рубля, значение акцизов, экспортные пошлины и затраты на логистику и перевалку", - пояснил Григорий Баженов.

По его словам, все перечисленные параметры сейчас таковы, что нетбэки находятся на высоком уровне. При этом демпферный механизм, хоть и является сдерживающим фактором для роста цен на топливо, все же распространяется по большей части только на крупные нефтяные компании.

«Каких-то факторов в пользу снижения биржевых цен мы не видим, объемы не увеличиваются в той мере, в какой необходимо для того, чтобы цены падали. Спрос по-прежнему еще высокий. Обычно спрос начинает снижаться уже после октября, и тогда начинается снижение биржевых цен», - заключил глава аналитического центра НТС.

Теги: #Рост цен #топливо #автомобиль #заправки
Источник: Псковская Лента Новостей
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