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Перепись населения стартовала в России

Перепись населения стартовала в России сегодня, 15 октября, она продлится до 14 ноября.

Источник: www.strana2020.ru

В современной истории России это уже третья перепись: до этого они проводились в 2002 и 2010 годах, пишет РИА Новости. Нынешняя отличается широким использованием передовых технологий. Принять участие в ней можно не только в традиционном формате, дождавшись переписчика, но и самостоятельно: на портале госуслуг, в МФЦ или на стационарных переписных участках.

Переписчики, как и раньше, будут обходить дома и квартиры лично, но и тут не обошлось без «цифры» — они получат планшеты, на которых установлено приложение с электронным переписным листом. Как отмечали в Росстате, что сбор данных цифровом виде существенно облегчит их дальнейшую передачу и обработку.

Электронный переписной лист на портале госуслуг можно найти по адресу census.gosuslugi.ru. Чтобы его заполнить, нужна подтвержденная или стандартная учетная запись. По оценке вице-премьера Дмитрия Чернышенко, воспользоваться этой опцией смогут около 100 миллионов россиян.

Поскольку перепись проходит в условиях пандемии коронавируса, и для участников, и для персонала разработали меры безопасности. Так, переписчиков будут регулярно тестировать на COVID-19, кроме того, они получат необходимый набор средств индивидуальной защиты.