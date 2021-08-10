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В России и мире

В России выявили новую мутацию коронавируса

21.10.2021 08:30|ПсковКомментариев: 0

Разновидность штамма коронавируса «дельта» AY.4.2 выявили в единичных случаях в России. Возможно ее широкое распространение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

«Вариант AY.4.2 линии "дельта" уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых в базу данных "VGARus". В некоторых кругах новый геновариант называют "дельта плюс", но это же название ранее относилось к другому варианту, и потому сейчас происходит некоторая путаница», - рассказал Камиль Хафизов.

Он уточнил, что вариант AY.4.2 — одно из множества ответвлений линии «дельта», которое, вероятно, имеет ряд преимуществ перед исходной и остальными версиями вируса. Насколько мутация заразнее, сказать пока сложно, ученые исследуют этот вопрос.

Камиль Хафизов отметил, что вероятность широкого распространения AY.4.2 в России и мире достаточно высока. «Частота этой подлинии увеличивается, но эксперты не считают, что именно она ответственна за сохраняющееся большое количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в различных странах», - добавил он.

Представитель Роспотребнадзора не исключил, что эта разновидность «дельты» может спровоцировать дополнительный подъем заболеваемости. Он подчеркнул, что помочь в борьбе с ней может только вакцинация, особенно среди тех, кто еще не переболел COVID-19.

При этом ученый заверил, что применяемые в России вакцины достаточно эффективны и против AY.4.2. «Он не настолько сильно отличается, чтобы кардинально изменить способность связывания с антителами. И если судить по тому, что у него есть мутации именно в S-белке, то скорее всего он больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью протекания заболевания», - пояснил эпидемиолог.

Теги: #здоровье #коронавирус #заболевания
Источник: Псковская Лента Новостей
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