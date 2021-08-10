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Эпидемиолог назвал причину роста заболеваемости на фоне массовой вакцинации

04.11.2021 18:37|ПсковКомментариев: 5

Люди ошибочно полагают, что вакцинация двумя дозами полностью защищает их от заражения коронавирусом, и пренебрегают мерами безопасности. Так рост заболеваемости COVID-19 во всем мире объяснил профессор Сантьяго Мас-Кома, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и президент Международной федерации тропической медицины.

По его словам, привитые люди начинают реже пользоваться масками, не соблюдают социальную дистанцию и проявляют меньшую осторожность в местах скопления людей. «С наступлением более низких зимних температур люди станут меньше времени проводить на улицах, что, в свою очередь, повысит риск заражения в закрытых помещения, вроде ресторанов, баров и т. д.», — приводит его слова Лента.ру.

Мас-Кома объяснил, что антитела, вырабатывающиеся после вакцинации, сохраняются лишь некоторое время: в случае с мРНК-вакцинами вроде Pfizer и Moderna — в среднем до шести месяцев, а в случае с аденовирусным AstraZeneca — около четырех месяцев. В организме человека также образуются клетки памяти, способные распознавать коронавирус. Однако из-за высокой заразности дельта-штамма и его способности быстро инфицировать организм клетки памяти просто не успевают срабатывать, им нужно некоторое время, чтобы снова начать выработку нейтрализующих антител до достижения достаточного уровня иммунной защиты.

Эпидемиолог отметил, что «хорошая новость» заключается в том, что за последние месяцы не было обнаружено штаммов коронавируса, превосходящих по заразности дельта-вариант. «Поэтому на данный момент я не вижу рисков возникновения еще одной большой волны заболеваемости, но, конечно, число случаев будет продолжать расти, если люди не поймут, что эта пандемия далека от завершения, и что необходимо соблюдать индивидуальные меры, чтобы избежать заражения», — подчеркнул Мас-Кома.

1 ноября стало известно, что общее число жертв пандемии коронавируса в мире превысило пять миллионов. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире более 247 миллионов человек заражены вирусом COVID-19.

Теги: #вакцинация #коронавирус #пандемия
Источник: Псковская Лента Новостей
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