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Глава Минздрава предложил привлекать врачей-антиваксеров к уголовной ответственности

Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал «крайне некорректными» выступления врачей против вакцинации от коронавируса и предложил привлекать их к уголовной ответственности. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Есть несколько путей, в том числе и в уголовном законодательстве есть статьи, которые могут быть применены к тем, кто (...) сам создает угрозу. Не надо быть сегодня пророком, мы же видим, когда медицинские работники-"антиваксеры" заболели», - отметил он.

Министр добавил, что не призывает «к каким-то резким движениям», но подчеркивает, что в этой ситуации «медики должны быть» «как раз более продвинутыми».

Глава Минздрава убежден, что в условиях борьбы с пандемией необходимо занимать «достаточно жесткую позицию, эта жесткая позиция должна быть в вакцинации населения».

Он напомнил, что в Сингапуре будут отказывать в медицинской помощи тем, кто не прошел вакцинацию. «Мы не говорим сейчас об этом, но решения вот какие возникают. Убедить, подтолкнуть принять решение, нужно защитить жизни и здоровье граждан. Если даже человек сейчас в чем-то сомневается, не понимает чего-то, для этого медицинские работники должны это сделать, объяснить», - добавил Мурашко.