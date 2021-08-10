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Вакцина от COVID-19 для детей в России может поступить в оборот в декабре

24.11.2021 20:45|ПсковКомментариев: 0

Вакцина от коронавируса для детей может поступить в гражданский оборот в конце декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову. 

Такое заявление вице-премьер сделала на совещании президента Владимира Путина с правительством. 

«Когда вакцина для детей может появиться в гражданском обороте?» - обратился Путин к Голиковой.

«Думаю, что при благоприятном исходе это будет конец декабря. Там у нас 40 с лишним дней на контроль», - ответила вице-премьер.

Ранее глава научного центра «Вектор» Ринат Максютов заявлял, что пока в России нет оснований вводить массовую вакцинацию детей от коронавируса.

Теги: #дети #вакцинация #подростки #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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