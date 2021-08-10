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Минздрав сообщил о регистрации вакцины от коронавируса для детей «Спутник М»

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину против коронавируса для детей от 12 до 17 лет «Спутник М». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.

На фото: объявление в одном из пунктов вакцинации в городе Пскове в ноябре

Как говорится в сообщении Минздрава, «по итогам всех необходимых клинических исследований, в ходе которых "Гам-КОВИД-Вак М" показал высокую безопасность и эффективность, и на основании положительного заключения экспертов» ведомство приняло решение о регистрации данной вакцины.

Вакцина «Гам-Ковид-Вак М» основана на той же платформе, что и оригинальный «Спутник V», и точно так же вводится двумя компонентами с интервалом в 21 день.

При этом вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться исключительно с согласия родителей или иных законных представителей, а от 15 лет - только при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия, подчеркнули в Минздраве.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Минздрав РФ в среду зарегистрирует вакцину от коронавируса центра Гамалеи для детей от 12 до 17 лет. По ее словам, в гражданский оборот вакцина может быть введена уже в конце декабря.

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28 октября пресс-служба мэра Москвы сообщила о результатах первого этапа испытаний вакцины против коронавируса для подростков «Гам-Ковид-Вак-М». Двукратное введение препарата в объеме 1/10, так и 1/5 от «взрослых» иммунизирующих доз вызвало появление «хорошего» клеточного иммунитета, отметили в мэрии. При этом препарат показал уровень безопасности и иммуногенности, превосходящий таковой у взрослых пациентов. Третий этап клинических исследований вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» стартовал 11 ноября.

Как ранее заявил глава центра им. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург, в ходе клинических исследований вакцина «Спутник М» вызвала гораздо лучшую выработку антител у подростков, чем оригинальный «Спутник V» у взрослых пациентов. Иммунная система детей лучше реагирует на чужеродные антигены, пояснил он. Среди побочных эффектов у подростков зафиксировано лишь небольшое поднятие температуры на следующий день после вакцинации, максимум до 37,4.