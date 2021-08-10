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Минздрав сообщил о регистрации вакцины от коронавируса для детей «Спутник М»

24.11.2021 22:51|ПсковКомментариев: 0

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину против коронавируса для детей от 12 до 17 лет «Спутник М». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.

На фото: объявление в одном из пунктов вакцинации в городе Пскове в ноябре

Как говорится в сообщении Минздрава, «по итогам всех необходимых клинических исследований, в ходе которых "Гам-КОВИД-Вак М" показал высокую безопасность и эффективность, и на основании положительного заключения экспертов» ведомство приняло решение о регистрации данной вакцины.

Вакцина «Гам-Ковид-Вак М» основана на той же платформе, что и оригинальный «Спутник V», и точно так же вводится двумя компонентами с интервалом в 21 день.

При этом вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться исключительно с согласия родителей или иных законных представителей, а от 15 лет - только при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия, подчеркнули в Минздраве.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Минздрав РФ в среду зарегистрирует вакцину от коронавируса центра Гамалеи для детей от 12 до 17 лет. По ее словам, в гражданский оборот вакцина может быть введена уже в конце декабря.

28 октября пресс-служба мэра Москвы сообщила о результатах первого этапа испытаний вакцины против коронавируса для подростков «Гам-Ковид-Вак-М». Двукратное введение препарата в объеме 1/10, так и 1/5 от «взрослых» иммунизирующих доз вызвало появление «хорошего» клеточного иммунитета, отметили в мэрии. При этом препарат показал уровень безопасности и иммуногенности, превосходящий таковой у взрослых пациентов. Третий этап клинических исследований вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» стартовал 11 ноября.

Как ранее заявил глава центра им. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург, в ходе клинических исследований вакцина «Спутник М» вызвала гораздо лучшую выработку антител у подростков, чем оригинальный «Спутник V» у взрослых пациентов. Иммунная система детей лучше реагирует на чужеродные антигены, пояснил он. Среди побочных эффектов у подростков зафиксировано лишь небольшое поднятие температуры на следующий день после вакцинации, максимум до 37,4.

Теги: #минздрав #дети #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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