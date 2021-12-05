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Писатель и сценарист Альберт Лиханов умер от коронавируса

25.12.2021 15:06|Псков

Умер писатель и сценарист Альберт Лиханов. Ему было 86 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале Общественной палаты России. 

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости 

«Альберт Анатольевич был выдающимся писателем и общественным деятелем, возглавлял Российский детский фонд, Фонд защиты детей. Его произведения читали и любили во многих странах. Его книги прививали желание делать добрые поступки многим поколениям детей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Альберта Анатольевича», - говорится в сообщении. 

Как уточняет РИА Новости, причиной смерти стал коронавирус. 

Альберт Лиханов родился 13 сентября 1935 года в Кирове. В 1958 году закончил отделение журналистики Уральского государственного университета. Занимал должности главного редактора газеты «Комсомольское племя» и журнала «Смена».

С 1991 года был председателем правления Российского детского фонда и президентом Международной ассоциации детских фондов.

В 2005 году признан человеком года в России и США. В 2006 году награжден Мировой медалью свободы Freedom в США. Кембриджский университет внес Лиханова в список «2000 выдающихся европейцев XXI века».

Автор книг «Мой генерал» (1975), «Благие намерения» (1980), «Чистые камушки» (1985), «Высшая мера» (1985), «Обман» (1986), «Невинные тайны» (2005), «Мальчик, которому не больно» (2009) и других.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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