В России и мире

В РПЦ выступили против восстановления смертной казни

Восстановление практики смертной казни в России не нужно, поскольку это не приведет к положительным изменениям в обществе и не сократит число преступлений. Такое мнение высказал председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

«Я думаю, что нам не надо возвращаться к тому, что было в прошлом, и возобновлять институт смертной казни, поскольку этот институт не приведет ни к уменьшению числа преступлений, ни к каким-то позитивным изменениям и сдвигам в общественном сознании. Тот человек, который идет на тяжкое преступление - совершение террористического акта или еще какие-либо преступления, за которые можно было бы карать смертью, - такой человек, как правило, не боится смерти, как это имеет место в случае террористов-смертников. Даже если он боится смерти, все равно наличие в уголовном кодексе смертной казни не остановит его от преступления», - цитирует его РИА Новости.

По его словам, никогда нельзя исключать возможности судебной ошибки, поскольку смертная казнь необратима. «Мы не должны забывать о тех чудовищных преступлениях, которые в нашем отечестве были совершены в 1920-30-е годы, когда людей приговаривали к смертной казни по приговору тройки, когда глава государства Иосиф Сталин подписывал расстрельные списки... Наша печальная история с массовыми казнями, а потом реабилитациями, должна, мне кажется, нас научить, что мы должны не повторять этих ошибок», - заключил глава ОВЦС.

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Ранее на сайте Конституционного суда РФ была опубликована книга его председателя Валерия Зорькина «Конституционное правосудие: процедура и смысл». В ней Валерий Зорькин не исключил, что в будущем Россия может вернуться к применению смертной казни в качестве высшей меры наказания, а также выразил надежду, что отход от права в сторону тех нравственных и религиозных воззрений, которые стоят на позициях принципиального отказа от смертной казни, пройдет для России успешно.