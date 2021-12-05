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Журналист Шендерович* покинет Россию из-за угрозы уголовного дела о клевете

Журналист Виктор Шендерович* сообщил, что принял решение уехать из России после того, как в конце декабря 2021 года юристы бизнесмена Евгения Пригожина подали в столичную полицию заявление о возбуждении дела по статье «клевета» против Шендеровича. Об этом сообщает РИА Новости.

На фото: Виктор Шендерович / Владимир Федоренко / РИА Новости

В компании «Конкорд», принадлежащей Пригожину, после подачи заявления напомнили, что Шендерович* в прямом эфире «Эха Москвы» высказал не соответствующие действительности данные о бизнесмене, что подтвердил суд, «признав сведения порочащими, недостоверными и обязав ответчиков удалить, а также опровергнуть их». Кроме того, суд назначил компенсацию морального вреда с Шендеровича* в размере 100 тысяч рублей.

«Я всегда являлся по повесткам на допросы и в суды... Но от личного участия в уголовном деле, которое мне светит по заявлению... Пригожина, я, пожалуй, воздержусь», — написал Шендерович* в Facebook.

По словам журналиста, он «принял решение переждать снаружи». Как отметил Шендерович*, «вынужденный отъезд с родины — это тоже лишение свободы».

В декабре 2021 года Минюст России внес Шендеровича в реестр СМИ-иноагентов.

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*Физические лица, выполняющие функции иноагента.