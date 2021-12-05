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Потенциально опасный астероид пролетит мимо Земли 18 января

Потенциально опасный астероид 7482 (1994 PC1) диаметром более 1 километра пролетит мимо Земли 18 января. Такие данные опубликовало NASA.

Расстояние до небесного тела составит порядка 2 млн километров. Оно пролетит со скоростью более 70 тысяч км/ч, пишет ТАСС. В NASA расценивают подобные космические объекты как «потенциально опасные», однако какой-либо реальной угрозы столкновения нет, поскольку астероид находится значительно дальше Луны.

Астероид 7482 (1994 PC1) был открыт шотландским астрономом Робертом Макнотом в 1994 году.