В России и мире

«Антидроновый купол» испытают на российско-белорусских учениях

В рамках учений России и Белоруссии «Союзная решимость-2022» будет отработана новая система защиты от беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

В качестве основного «инструмента» будут использоваться переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Верба». Расчеты эти комплексов будут распределены на большой территории, чтобы создать защитный купол. Помимо перехвата самих беспилотников, будут проверять и возможность борьбы с авиационными средствами поражения — управляемыми бомбами и ракетами. К маневрам привлекут стрелков-зенитчиков Восточного и Западного военных округов.

На едином дне военной приемки в четверг, 20 января замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что в четвертом квартале прошлого года войска получили один бригадный комплект переносного зенитного ракетного комплекса «Верба». В декабре оборонное ведомство анонсировало, что на новые ПЗРК в 2022-м перейдет 1-я гвардейская танковая армия Западного военного округа, пишет газета «Известия».

По заявлениям разработчиков, новая, гораздо более чувствительная, головка самонаведения резко повысила возможности борьбы с небольшими объектами, такими как БЛА. По сравнению с зенитными комплексами предыдущего поколения возможности новой ракеты возросли в два раза, особенно на дальности свыше трех километров. Кроме того, они могут увязываться в единую систему с дальнобойными средствами ПВО и получать внешнее целеуказание.