В России и мире

В России обновили систему государственной аэронавигации

Новейший центр Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД), необходимый для безопасной аэронавигации, ввели в эксплуатацию в Санкт-Петербурге в ночь с 26 на 27 января. Об этом сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько на церемонии запуска комплекса.

«Начало работы нового центра Единой системы организации воздушного движения в Санкт-Петербурге имеет важное значение для развития всего аэронавигационного комплекса страны. Сегодня завершено формирование системы укрупненных центров аэронавигации России», - цитирует его ТАСС.

Укрупненный центр ЕС ОрВД в Санкт-Петербурге стал последним звеном из 14 региональных центров, которые были построены и модернизированы в стране за последние 11 лет для повышения качества аэронавигации в воздушном пространстве России и оптимизации расходов на нее.

Теперь воздушное движение в стране обеспечивают главный центр ЕС ОрВД, укрупненные региональные центры и диспетчерские центры каждого аэродрома.

Центр аэронавигации оснащен современными техническими средствами российского производства, включая автоматизированную систему управления воздушным движением последнего поколения. Стоимость объекта составила порядка 2,7 млрд рублей. Для обслуживания этого комплекса оборудования значительную часть работников из регионов Северо-Запада перевели в Санкт-Петербург с учетом трудового законодательства. Переехавшим сотрудникам оказывается финансовая помощь для приобретение жилого помещения в собственность, а также возмещаются расходы на аренду жилья.