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Единую систему управления миграционными процессами планируют создать в РФ

Единая система управления миграционными процессами должна быть создана в России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании о реализации и результатах инициатив социально-экономического развития до 2030 года.

«Нужно сформировать единую систему управления миграционными процессами, чтобы четко понимать, как они влияют на социально-экономическое положение в стране, какова потребность в трудовых ресурсах», - цитирует его ТАСС.

Премьер назвал существенной задачей «привлечение в Россию из-за рубежа квалифицированных кадров и талантливых молодых людей, которые, получив в РФ образование, останутся здесь работать». «Это особенно важно для развития экономики страны, продвижения наших интересов на постсоветском пространстве», - добавил он.

Глава кабмина также призвал «создать гибкий и оперативный инструментарий, который поможет заинтересовать молодежь в обучении в России, обеспечить условия для притока из-за рубежа высококлассных специалистов, инвесторов и стартапов».