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Новое дело против Навального начнут рассматривать 15 февраля

Лефортовский суд Москвы 15 февраля проведет предварительное заседание по новому делу против оппозиционера Алексея Навального, который обвиняется в мошенничестве и неуважении к суду. Об этом сообщают в суде.

«Судебное заседание назначено на 15 февраля в 10:00», - приводит текст сообщения «Интерфакс».

29 декабря 2020 года в Следственном комитете сообщили о возбуждении против оппозиционера дела о мошенничестве по факту траты им на личные цели 356 млн рублей из средств, перечисленных в различные фонды, в том числе основанный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК признан в РФ экстремистским и запрещен).

По данным СК, для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций, в числе которых ФБК с физических лиц было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований. Эти средства предназначались исключительно на цели фондов.

«По данным следствия, Навальный, являясь фактическим руководителем указанных организаций, действуя совместно с иными лицами, потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели - приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, собранные с граждан средства были похищены», - заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

О возбуждении уголовного дела о неуважении к суду стало известно в конце мая. Навальный обвиняется в оскорблении мировой судьи участка N321 Бабушкинского района Москвы Веры Акимовой, которая признала оппозиционера виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Эти уголовные дела были объединены в одно производство.

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Навальный ни по одному из обвинений вину не признает и считает свое преследование политически мотивированным. В настоящее время он отбывает наказание в исправительной колонии во Владимирской области, под городом Покров.