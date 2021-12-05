В России и мире

День компьютерщика отмечают в мире 14 февраля

14 февраля — неофициальный, но широко отмечаемый в профессиональном мире День компьютерщика. 14 февраля 1946 года научному миру и всем заинтересованным был продемонстрирован первый реально работающий электронный компьютер.

Интересно, работы по разработке первой вычислительной машины спонсировались американской армией, которой компьютер был необходим для проведения военных расчетов, планирования и программирования. Первый компьютер проработал до 2 октября 1955 года, 23.45, после чего его разобрали.

Этот компьютер был первым реально работающим на практических задачах, именно от него современные компьютеры унаследовали двоичную систему счисления.

Поэтому 14 февраля отмечается праздник — День компьютерщика. В России также есть и официальный профессиональный праздник работников данной отрасли — День программиста