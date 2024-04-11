В России и мире

В Госдуме предложили заблокировать Tik Tok в России

Член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев («Единая Россия») предложил главе Роскомнадзора Андрею Липову заблокировать Tik Tok на территории России.

«Уважаемый Андрей Юрьевич, прошу вас рассмотреть возможность блокировки деятельности китайской социальной сети TikTok (ТикТок) на территории Российской Федерации», - следует из обращения.

Tik Tok - это алгоритм, который предназначен для «подавления и дрессировки детей на свои смыслы». Депутат считает, что соцсеть нарушает национальное законодательство в части психологического здоровья детей, пишет РИА Новости.

«Работа TikTok (ТикТок) на территории РФ возможна лишь при условии того, что в руководстве компании признают свою ошибку и компенсируют все финансовые потери для граждан», - указал Султан Хамзаев.

Он также отметил, что многие эксперты говорят о негативном воздействии Tik Tok на психику несовершеннолетних: «Увлечение соцсетью чревато для подростков ухудшением рабочей памяти, депрессией, тревогой и стрессом». Сулан Хамзаев также напомнил о множественных скандалах и судебных разбирательствах, в которые попадала китайская соцсеть.