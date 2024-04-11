В России и мире

О ситуации с ветеринарными препаратами рассказали в Минсельхозе

Российские производители готовы к полному импортозамещению антибиотиков для ветеринарии, за последние годы отечественные компании значительно нарастили производство, сообщил Минсельхоз РФ на своем сайте.

«Отечественные производители готовы к полному импортозамещению антибиотиков для применения в ветеринарии. Только в 2023 году в России зарегистрировано 28 вакцин для профилактики болезней животных, 31 антибиотик и 33 прочих ветеринарных препарата», - говорится в сообщении министерства.

Согласно опубликованной информации, за последние годы отечественные биофармацевтические компании значительно нарастили производство ветпрепаратов. Этому в том числе способствовала модернизация производственных площадок, разработка новых высокотехнологичных препаратов и расширение их ассортимента.

Сообщается, что только за первые два месяца текущего года объем производства российских ветеринарных препаратов по сравнению с прошлым годом увеличился почти в 2 раза. Полномасштабный запуск производственных мощностей в ближайшей перспективе позволит кратно увеличить объемы выпуска при сохранении структуры ассортимента.