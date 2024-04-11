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Грузовик с мороженым сбил 29 детей во время исполнения эпоса в Киргизии

Мини-грузовик с мороженым сбил 29 детей в Сузакском районе Джалал-Абадской области Киргизии сегодня, 2 мая, примерно в 13.30.

Фото: Shot / Telegram

Как сообщает агентство «Кабар» со ссылкой на пресс-службу Минздрава страны, возраст пострадавших от 9 до 16 лет. Троя из госпитализированных детей находятся в тяжелом состоянии, состояние еще восьми оценивается как средней степени. 11 пострадавших детей отпустили на амбулаторное лечение после медосмотра.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев взял под личный контроль вопрос оказания помощи пострадавшим.

По информации Telegram-канала Shot, грузовик сбил детей, исполнявших под открытым небом эпос «Манас». По предварительным данным, водителя внутри не было, машина поехала вниз с горки.