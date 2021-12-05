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Медики решили прооперировать Жириновского

Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, госпитализированному с коронавирусом, понадобится хирургическое вмешательство. Наблюдающие его врачи пришли к выводу, что операция необходима, об этом стало известно РЕН ТВ. Пока ее сделать нельзя, так как состояние Жириновского оперировать не позволяет. Он по-прежнему находится на аппарате ИВЛ, но состояние политика заметно улучшилось, сообщают СМИ.

Как отмечает «Московский комсомолец», ранее заместитель руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе Ярослав Нилов назвал слухами и домыслами сообщения СМИ о том, что у Жириновского начался воспалительный процесс в головном мозге.

Врачи объяснили долгое выздоровление Владимира Жириновского существующими рисками. К тому же он попал в больницу с тяжелым поражением легких. Медики пока не могут сказать, сколько политик будет восстанавливаться.