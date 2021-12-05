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Байден заявил, что Россия попытается атаковать Украину в ближайшие дни

Президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он, что российский лидер Владимир Путин принял решение «вторгнуться на Украину», сообщает РИА Новости.

«Да, я так сказал», - заявил Джо Байден журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

На просьбу привести основания для такого заключения, президент США отметил, что у Вашингтона «значительные возможности в разведке».

«У нас есть основания считать, что российские силы планируют атаковать Украину в предстоящую неделю, предстоящие дни», - сказал Джо Байден в очередном видеообращении по Украине.

Как отмечают «Известия», Байден также заявил, что Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) виноваты в нарушении прекращения огня в Донбассе. Он добавил, что «поддерживаемые РФ силы» пытаются спровоцировать Киев на эскалацию ситуации в регионе.