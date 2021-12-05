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Россиян предупредили об ответственности за получение пенсий обманным путем

Одновременно с правом на получение пенсий у граждан возникают обязанности, о которых мало кто знает, считает преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН, прокурор Мария Кормилицына. Она напомнила, что статья 159.2 Уголовного кодекса РФ регламентирует ответственность за хищение в сфере социальных выплат.

«Речь идет о нанесении ущерба не только федеральному, региональному и муниципальным бюджетам, но и внебюджетным государственным фондам, к которым относится и ПФР», — приводит слова Кормилицыной «Прайм».

По ее словам, имеются в виду выплаты, которые могут быть получены путем обмана, когда были представлены заведомо недостоверные сведения, дающее право на конкретную социальную выплату.

«Умалчивание о фактах, влекущих прекращение указанных в данной статье уголовного кодекса выплат будет рассматриваться, как пассивный обман, — подчеркнула эксперт. — К нарушителям следует отнести граждан, получающих выплату законно, но в последующем теряющие на нее право ввиду изменений жизненных условий и умалчивающих об этом, продолжая получать деньги от государства».

Такие деяния, по ее словам, квалифицируется как незаконное получении страховой пенсии по старости, социальной пенсии или пенсии, выплачиваемой госслужащим (в том числе, военнослужащим и полицейским).

В частности, пенсионеры могут быть привлечены к ответственности за утаивание информации о смене места жительства. «Ведь социальные льготы для пенсионеров бывают двух типов — региональные и федеральные, и, меняя место жительства, например, при переезде из Москвы в другой регион, пенсионеры теряют московские надбавки», — пояснила эксперт.

Еще одно нарушение – когда гражданин получает доплаты от ПФР на содержание нетрудоспособных членов семьи, не уведомляя ПФР о том, что иждивенец в реальности получил работу. Запрещено также получать определенные виды доплат и при этом работать. Это касается, к примеру, социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума и доплаты за сельский стаж.

Обязательно уведомлять ПФР и о переезде на постоянное место жительства в другую страну — в этом случае прекращаются выплаты социальной пенсии. Ее платят только тем, кто проживает на территории России. Страховая пенсия и прочие полагающиеся по закону выплаты остаются в силе.

Караются по закону и попытки военных пенсионеров (МВД, ФСБ, МЧС, ФСИН, Росгвардия), отработавших в органах 20 и более лет, получать пенсии и льготы сразу по двум основаниям.