В России и мире

Андрей Турчак - Донбассу: Мы всегда рядом. ВИДЕО

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и глава ДНР Денис Пушилин возложили цветы к Вечному огню в парке Ленинского комсомола в Донецке.

Видео: Телеграм-канал «"Единая Россия". Официально»

Как сообщает официальный телеграм-канал партии, с рабочим визитом в ДНР Андрей Турчак прибыл вместе с сенатором, Героем России Александром Карелиным и депутатом Госдумы Виктором Водолацким.

Телеграм-канал WarGonzo опубликовал небольшое интервью секретаря Генсовета партии на момент прибытия в Донецк. Отвечая на вопрос, не опасался ли он приезда в ДНР в условиях обострения ситуации, Андрей Турчак подчеркнул, что счел своим долгом именно в этот день, 23 февраля, будучи в Ростовской области, «обязательно оказаться на территории ДНР, чтоб проведать братьев и друзей».

Видео: Телеграм-канал WarGonzo

«Эта дата полна символизма. Мы отмечаем не только День защитника Отечества. Это не просто совпадение — что в это время была признана независимость ЛНР и ЛНР. Вчера мы ратифицировали договор о дружбе России и республик. Для меня лично это всегда была русская земля и русский народ, - подчеркнул сенатор. - Очень жаль, что вот уже 8 лет этот народ пытались лишить возможности разговаривать на родном языке, сохранять историческую память, пытались сломать через колено. Этого не получилось, и я рад, что мы сегодня вместе».

На вопрос, готов ли он в случае необходимости взять в руки оружие, Андрей Турчак ответил, что «все зависит от ситуации». «Мы всегда рядом», - заключил он.

Напомним, президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Это произошло после резкого ухудшения ситуации в Донбассе. В республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины, которые привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, есть погибшие и раненые среди мирного населения. 18 февраля главы ЛНР и ДНР в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей в Россию.