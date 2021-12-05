В России и мире

СМИ сообщают о взрывах в городах Украины

Взрывы слышны в Киеве, Краматорске, Одессе, Харькове и Бердянске, сообщает агентство УНИАН.

«В четверг, 24 февраля, ранним утром, после 5:00 (после 6.00 мск), в ряде городов, среди которых и Киев, слышны взрывы. Сообщается минимум о четырех взрывах в Краматорске, мощном взрыве в Одессе, Харькове, Бердянске, начале мощных обстрелов на Донбассе», - говорится в сообщении.

Добавляется, что в столице тоже раздаются взрывы, их слышали жители Позняков и Троещины. «Тем временем сообщается о взрывах и стрельбе в районе аэропорта "Борисполь"», - сообщает агентство.

Ранее корреспондент CNN из Харькова Кларисса Уорд передавала, что слышит серию взрывов.

Также РИА Новости передает, что до полуночи остановлена работа ряда аэропортов юга России, в том числе Краснодара, Сочи и Анапы.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Он заявил об этом после обращения глав ДНР и ЛНР с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.