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Российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что киевские власти потеряли контроль над Чернобыльской зоной отчуждения и АЭС, находящейся там.

«К сожалению, должен отметить, что по состоянию на сейчас Чернобыльская зона, так называемая зона отчуждения, и все объекты Чернобыльской АЭС взяты под контроль российскими военными. Жертв и пострадавших, по данным руководства зоны отчуждения и АЭС, на данный момент нет», - приводит его слова ТАСС.

Ранее власти граничащей с Крымом Херсонской области Украины заявили, что все госструктуры в Генический районе перешли под контроль российской армии. Также, по их информации, под контролем России находится переправа через Днепр.

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Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Украинские власти ввели военное положение на всей территории государства. В результате ударов российских вооруженных сил к вечеру 24 февраля из строя были выведены 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. Президент Путин в очередном комментарии назвал военную операцию в Донбассе вынужденной мерой.