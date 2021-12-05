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Украина потеряла контроль над районом на границе с Крымом

Власти граничащей с Крымом Херсонской области Украины заявили, что все госструктуры в Генический районе перешли под контроль российской армии. Также, по их информации, под контролем России находится переправа через Днепр. По данным властей, в ходе спецоперации к 18:35 погибли 13 человек, среди которых двое детей и девять военнослужащих украинской армии.

«Техника стоит в самом городе Геническ, в окрестностях блокпосты с русскими войсками. Проводят проверку выезжающих на принадлежность к вооруженным силам Украины. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют»,— приводит заявление властей «Коммерсантъ».

В Каховском районе захвачена местная ГЭС и переправы через Северо-Крымский канал. Российские военные присутствуют в Скадовском районе, однако стрельбы и активных боевых действий не зафиксировано. Также военных наблюдают в Бериславском районе. Кроме этого в Херсонском районе российской авиацией уничтожены военные объекты.

По данным управления МЧС в Херсонской области, в ходе боевых действий были ранены 33 человека, 17 из них — военнослужащие.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Украинские власти ввели военное положение на всей территории государства.

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В результате ударов российских вооруженных сил к вечеру 24 февраля из строя были выведены 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. Президент Путин в очередном комментарии назвал военную операцию в Донбассе вынужденной мерой.