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Макрон заявил, что передал Путину просьбу Зеленского по переговорам

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что звонил президенту России Владимиру Путину по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, просившего передать российскому лидеру предложение по переговорам.

«У меня состоялся быстрый, прямой откровенный разговор с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского, чтобы, прежде всего, попросить его как можно скорее остановить боевые действия и особенно предложить ему поговорить, попросить его поговорить с президентом Зеленским, который и выдвинул эту просьбу, поскольку не мог с ним связаться», - сказал Макрон на пресс-конференции в Брюсселе по итогам экстренного саммита ЕС по Украине, передает ТАСС.

Макрон подчеркнул, что «передал это послание от имени украинского президента».

Кроме того, он отметил, что Франция намерена оказать помощь украинским беженцам. «Франция, как и другие страны ЕС, возьмет на себя свою долю ответственности в помощи населению Украины, а также тем, кто покинул украинскую землю и находится на территории ЕС», - сказал президент Франции.

Он добавил, что размещение французских военных в Румынии будет ускорено. «Франция продолжит в полном объеме выполнять свои обязанности по обеспечению гарантий безопасности своих союзников по НАТО. Будет направлен новый контингент в Эстонию, <...> также будет ускорено размещение военных в Румынии», - уточнил Макрон.

По его словам, необходимо оставить возможность для переговоров с российским президентом. «Я считаю свои долгом <...> оставить этот путь (диалога - ред.) открытым, чтобы, когда сложатся условия, мы бы смогли добиться прекращения боевых действий», - сказал он.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президенты РФ и Франции откровенно обменялись мнениями насчет происходящего на Украине в телефонном разговоре, состоявшемся по инициативе французского лидера.

Напомним, 24 февраля президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе. Ее цель — защита людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Накануне, 23 февраля, главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

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22 февраля Совет Федерации ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Договоры предусматривают, что РФ и республики будут тесно взаимодействовать в деле защиты суверенитета и безопасности друг друга. Как подчеркивается в документах, стороны будут безотлагательно консультироваться между собой каждый раз, когда, по мнению одной из договаривающихся сторон, возникнет угроза нападения на нее, в целях обеспечения совместной обороны, поддержания мира и взаимной безопасности.