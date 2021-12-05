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В России и мире

Макрон заявил, что передал Путину просьбу Зеленского по переговорам

25.02.2022 06:54|ПсковКомментариев: 0

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что звонил президенту России Владимиру Путину по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, просившего передать российскому лидеру предложение по переговорам.

«У меня состоялся быстрый, прямой откровенный разговор с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского, чтобы, прежде всего, попросить его как можно скорее остановить боевые действия и особенно предложить ему поговорить, попросить его поговорить с президентом Зеленским, который и выдвинул эту просьбу, поскольку не мог с ним связаться», - сказал Макрон на пресс-конференции в Брюсселе по итогам экстренного саммита ЕС по Украине, передает ТАСС.

Макрон подчеркнул, что «передал это послание от имени украинского президента».

Кроме того, он отметил, что Франция намерена оказать помощь украинским беженцам. «Франция, как и другие страны ЕС, возьмет на себя свою долю ответственности в помощи населению Украины, а также тем, кто покинул украинскую землю и находится на территории ЕС», - сказал президент Франции.

Он добавил, что размещение французских военных в Румынии будет ускорено. «Франция продолжит в полном объеме выполнять свои обязанности по обеспечению гарантий безопасности своих союзников по НАТО. Будет направлен новый контингент в Эстонию, <...> также будет ускорено размещение военных в Румынии», - уточнил Макрон.

По его словам, необходимо оставить возможность для переговоров с российским президентом. «Я считаю свои долгом <...> оставить этот путь (диалога - ред.) открытым, чтобы, когда сложатся условия, мы бы смогли добиться прекращения боевых действий», - сказал он.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президенты РФ и Франции откровенно обменялись мнениями насчет происходящего на Украине в телефонном разговоре, состоявшемся по инициативе французского лидера.

Напомним, 24 февраля президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе. Ее цель — защита людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Накануне, 23 февраля, главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

22 февраля Совет Федерации ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Договоры предусматривают, что РФ и республики будут тесно взаимодействовать в деле защиты суверенитета и безопасности друг друга. Как подчеркивается в документах, стороны будут безотлагательно консультироваться между собой каждый раз, когда, по мнению одной из договаривающихся сторон, возникнет угроза нападения на нее, в целях обеспечения совместной обороны, поддержания мира и взаимной безопасности.

Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Признание Россией ДНР и ЛНР: причины и последствия Макрон заявил, что передал Путину просьбу Зеленского по переговорам Российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС Украина потеряла контроль над районом на границе с Крымом Более 80 объектов военной инфраструктуры Украины вывели из строя в результате ударов ВС России Президент России назвал военную операцию в Донбассе вынужденной мерой Одиночные пикеты политических активистов состоялись в Пскове Латвия прекратит выдавать визы россиянам Более двух тонн гуманитарного груза собрали в Псковской области для беженцев из Донбасса Андрей Маковский: Россия никогда не будет страной-изгоем Наталья Горбачева: Военной спецоперации в Донбассе давно ждали российские патриоты Анатолий Копосов: Россия не планирует оккупировать Украину Антон Минаков: Военная спецоперация в Донбассе — часть большого плана Олег Брячак: Ситуация стабилизируется, когда в Донбасс войдут наши миротворцы Андрей Турчак рассказал о целях спецоперации в Донбассе Лев Шлосберг: Война придет в Россию очень скоро Евгений Михайлов: Будем надеяться, наши войска не понесут больших потерь Украина разорвала дипломатические отношения с Россией ФСБ сообщила об обстреле российского погранпункта со стороны Украины Лукашенко опроверг участие белорусских военных в спецоперации в Донбассе Радиомарафон «Военная операция РФ на территории Украины. 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