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Андрей Турчак анонсировал открытие нового направления волонтерской помощи на Донбассе

Андрей Турчак анонсировал открытие нового направления волонтерской помощи в Донбассе. Об этом сообщает официальный телеграм-канал партии «Единая Россия».

Вслед за военной помощью народные республики остро нуждаются в гражданских специалистах, в первую очередь, врачах и медицинском персонале, отмечается в сообщении.

«Мы запускаем формирование отрядов волонтеров-медиков для оказания плановой медицинской помощи в Донбассе. Врачи, фельдшеры ЛДНР задействованы на передовой. Нужно разгрузить медиков, чтобы они выполняли свои приоритетные задачи», - сказал Андрей Турчак на селекторе с региональными отделениями партии.

Также он сообщил о том, что число беженцев из Донбасса в России превысило 120 тысяч человек. Об этом он заявил на совещании с региональными отделениями партии по вопросам помощи жителям Донбасса в пятницу.

При этом более половины прибывших - дети. Пункты временного размещения для беженцев развернули в 15 регионах России, уточнил он.