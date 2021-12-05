В России и мире

Мошенники начали вымогать деньги на помощь беженцам из Украины

В интернете появился новый вид мошенничества — злоумышленники начали вымогать деньги под видом помощи пострадавшим в ходе спецоперации на Украине. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на компанию Eset.

По данным компании, на сегодняшний день детектированы уже десятки мошеннических доменов, и их количество продолжает расти. Помимо слова «Украина» в именах фишинговых сайтов могут появляться названия отдельных городов с призывом помочь их жителям. Число мошенников-одиночек, призывающих оказать помощь в соцсетях, гораздо больше, посчитать их не представляется возможным, отметил представитель компании.

В Роскомнадзоре говорят, что ведомство не рекомендует российским пользователям предоставлять свои персональные данные сомнительным организациям на незнакомых ресурсах. В том числе на фишинговых сайтах, которые будут предлагать выплаты или собирать деньги на помощь беженцам и пострадавшим.

По словам руководителя департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игоря Бедерова, общение с мошенниками-«благотворителями» чревато не только потерей денег. Через их сайты на компьютер может проникнуть вредоносное программное обеспечение для кражи паролей или, к примеру, для майнинга криптовалют, предупредил он.

Еще один довод в пользу отказа от необдуманных пожертвований — то, что помощь иностранному государству, международной или зарубежной организации или их представителям, если их деятельность направленна против безопасности РФ, может быть квалифицирована как государственная измена. Статья 275 УК РФ предусматривает до 20 лет лишения свободы за это преступление, добавляет управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.