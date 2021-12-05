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В Петербурге отменят QR-коды в ресторанах и учреждениях культуры

QR-коды в заведениях общепита, учреждениях культуры, объектах спорта и торговли отменяют в Петербурге с 4 марта. Такое решение власти города приняли в связи с улучшением ситуации с коронавирусом, пишет ТАСС.

«С 4 марта без QR-кода можно посетить торжественную регистрацию брака и рождения, дома отдыха, рестораны, музеи, театры, цирки, концертные залы и кинотеатры, досуговые учреждения, бассейны и фитнес-центры, гостиницы, объекты розничной торговли, спортивные, физкультурные, конгрессно-выставочные мероприятия», - написал в своем Telegram-канале вице-губернатор города Борис Пиотровский.

В городе также отменят требование о переводе на дистанционный режим работы сотрудников старше 60 лет. «С 4 марта отменяется обязанность по переводу на дистанционный режим работы работников в возрасте старше 60 лет, работников, имеющих хронические заболевания, а также рекомендация по соблюдению ими самоизоляции», – говорится в сообщении.

Напомним, в Псковской области продолжает действовать система QR-кодов. Граждане, достигшие 18 лет, без предъявления документа о завершенной вакцинации либо документа о перенесенном COVID-19 не могут посещать объекты общественного питания, аквапарки, бассейны, фитнес-центры, фитнес-клубы. В перечень также включены федеральные учреждения культуры, объекты организации досуга и развлечений.