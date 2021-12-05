В России и мире

Международная федерация кошек ввела санкции в отношении питомцев из России

Международная федерация кошек (FIFE) запретила кошкам и котам, владельцы которых проживают в России, принимать участие в выставках FIFE за пределами страны с 1 марта по 31 мая.

Как сообщает lenta.ru, западные санкции связаны со специальной операцией на Украине. Кроме того, ни одну кошку, выведенную в России, не смогут вывезти или зарегистрировать в какой-либо родословной книге FIFE за пределами России.

В FIFE пояснили, что введенные ограничения могут быть пересмотрены по мере необходимости.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.