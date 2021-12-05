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Грузия направила заявку на вступление в Евросоюз

Грузия направила в структуры Евросоюза заявку о предоставлении статуса кандидата в члены в ЕС, соответствующий документ подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Как сообщает РИА Новости, правящая партия «Грузинская мечта» после консультаций с правительством приняла решение подать 3 марта в ускоренном режиме заявку на предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза исходя из «новых реалий». До этого правительство Грузии планировало подать заявление о членстве в ЕС в 2024 году.

«Сегодня исторический день для Грузии: я подписываю заявку на членство в ЕС от имени страны», - заявил премьер в своем видеообращении.

Напомним, в понедельник Владимир Зеленский обратился к странам ЕС с призывом срочно принять Украину в состав союза и подписал заявку. Президент Молдавии Майя Санду также выразила мнение, что евроинтеграцию республики необходимо ускорить. Но чтобы претендовать на вступление, нужно реализовать ряд реформ.