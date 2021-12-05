В России и мире

Россия объявляет режим тишины на Украине с 10:00

Россия объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, сообщает Минобороны.

«Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Там добавили, что гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.

Смотрите также Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.